Скасування спецобов’язку з експорту електроенергії дозволить отримати значні надходження до бюджету, - експерт

Він зазначив, що останні декілька тижнів експорт електричної енергії перевищує її імпорт.

Окрім того, нещодавно оператори систем постачання електроенергії континентальної Європи ENTSO-E прийняли рішення щодо збільшення експортних лімітів із України та Молдови з 400 МВт до 550 МВт.

"Збільшення експорту електроенергії може стати важливим фактором фінансової стабілізації української енергетики й приносити значні кошти до державної скарбниці у військовий час. Однак, для цього Україна має імплементувати максимально повно законодавство ЄС й вдосконалити діючу модель ринку е/е та відмінити експортне ПСО", - наголосив Омельченко.

Раніше державне підприємство "Енергетична компанія України" закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.