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Скасування сотень рейсів. У Німеччині готуються до масштабного страйку в аеропортах

Фото: Страйк в аеропорту Ганновера (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині 1 лютого планується масштабний страйк в аеропортах працівників сектору авіаційної безпеки. Це призведе до масових затримок та скасувань авіарейсів.

Страйк охопить 11 великих аеропортів країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на spiegel.de.

Профспілка Verdi оголосила про страйк співробітників служби безпеки, який відбудеться в аеропорту Франкфурта, Берліна, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Ерфурта і Штутгарта. Страйк спрямований на пасажирські та вантажні перевезення.

Співробітники служби безпеки аеропорту відповідають за перевірку багажу, персоналу та пасажирів. Якщо вони не вийдуть на роботу, аеропорти не можуть працювати без них. Тому  повітряний рух, ймовірно, буде паралізований у значній частині Німеччини.

В аеропорту Гамбурга оголосили про скасування всіх 126 запланованих вильотів у четвер або їх дозволять виконувати без пасажирів. Також жоден пасажирський рейс не відправлятиметься з аеропорту Берлін-Бранденбург. У четвер в аеропорту Берлін-Бранденбург було заплановано близько 170 вильотів і посадок з майже 50 000 пасажирами.

Нагадаємо, ми писали про масштабний страйк на залізниці у Німеччині в січні. Машиністи не вийшли на роботу по всій країні.

Також ми розповідали, що у Німеччині відбулися масштабні страйки фермерів, які тракторами перекривали дороги. Люди протестували проти скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне.

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аеропортБерлинФранкфурт-на-Майне