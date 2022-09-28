Скасування реформи RAB-тарифів призведе до зниження інвестиційної привабливості обленерго, - НКРЕКП

"На думку НКРЕКП відмова від стимулюючого регулювання може призвести до зниження рівня інвестиційної привабливості енергорозподільчих компаній. Відхід від шляху, обраного країною, матиме наслідком повну дискредитацію досягнутих реформ в частині впровадження стимулюючого тарифного регулювання в Україні та може призвести до загрози надійній роботи Об'єднаної енергетичної системи України та сталому енергопостачанню споживачів, що особливо небезпечно у період проходження опалювального періоду під час воєнного стану, а також нанести невиправний збиток іміджу України перед Європейським Енергетичним Співтовариством", - вказують в Енергорегуляторі.

Як вказали в НКРЕКП, перші результати роботи розподільчих компаній за минулий рік підтверджують ефективність застосування RAB-стимулювання.

За даними регулятора: фактичний обсяг фінансування інвестиційних програм ОСР на стимулюючому регулюванні збільшився з 91% у 2020 році до 96% у 2021 році.

Втрати електроенергії в мережах ОСР на стимулюючому регулюванні знизились з 10,48% у 2020 році до 10,19% у 2021 році.

Рівень SAIDI (середній час довгих перерв електропостачання) для ОСР на стимулюючому регулюванні знизився з 756 хвилин у 2020 році до 584 хвилин у 2021 році.

Водночас, оцінити результати за перше півріччя 2022-го року поки неможливо, через військову агресію Російської Федерації.

В НКРЕКП додають, що зараз Регулятор проводить наради із залученням заінтересованих представників, аналізує діяльність компаній та опрацьовує питання стосовно можливості виконання інвестиційних програм у воєнний час.