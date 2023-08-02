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Скасування прайс-кепів зробить вигідним продаж "зеленої" електроенергії на ринку, - експерт

Новость на русском →
Середа 02 серпня 2023 21:22
Скасування прайс-кепів зробить вигідним продаж "зеленої" електроенергії на ринку, - експерт Фото: скасування прайс-кепів зробить вигідним продаж "зеленої" електроенергії на ринку (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки скасуванню граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії стане вигідно продавати електроенергію за ринковою ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі УП.

"Якби price cap були скасовані, виробники "зеленої" енергії вже давно б відмовились від послуг Держпідприємства "Гарантований покупець", а більшість - від "зеленого" тарифу, який і так виплачується доволі нерегулярно. Їм було б вигідно продавати електроенергію за ринковою ціною", - говорить експерт.

Харченко наголосив, що він є прибічником повного скасування прайс-кепів. Він додав, що ризики їх скасування існують, саме тому це вимагає від Регулятора важкої роботи по збалансуванню ринку регуляторними засобами, але не ціновими обмеженнями.

Нагадаємо, в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі прайс-кепи та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

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