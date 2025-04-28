Без скасування прайс-кепів імпорт і системи зберігання не працюватимуть, - експерт

За словами Курмаза, останнім часом ключові енергетичні стейкхолдери неодноразово закликали до скасування прайс-кепів саме через їхній негативний вплив на імпорт у критичні моменти дефіциту електроенергії.

"Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії, бо ціна на неї в ЄС у певні години доби вища, ніж встановлені в Україні прайс-кепи. Відповідно, операція з такого імпорту позбавлена економічної логіки: імпортер не буде купувати за кордоном електричну енергію за ціною, що перевищує ціну її продажу в Україні", - пояснив експерт.

Крім того, цінові обмеження не дають ринку створити умови для розвитку установок зберігання енергії. За відсутності жорстких цінових рамок, добові коливання вартості електроенергії стали б сильнішими, що створило б природні стимули для інвестування у зберігання: акумулювання енергії у періоди дешевої генерації та продаж у години пікового попиту.

"У цей період через високу концентрацію сонячної генерації в енергетичному балансі України створюється значний профіцит електроенергії, що призводить до значного обмеження її використання за командою диспетчера "Укренерго". За словами експертів, сонячні електростанції в такому разі попросту "зливають електроенергію в землю", - додав Курмаз.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше заявив, що потрібно переглянути чинну модель регулювання ринку електроенергії, зокрема - цінові обмеження.