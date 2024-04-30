Скасування мит ЄС допомогло українським металургам вистояти під час війни, - експерт

Скасування Євросоюзом торгівельних обмежень щодо української продукції ГМК після повномасштабного російського вторгнення відкрило європейський ринок для українських металургійних компаній. Це допомогло зберегти обсяги продажу продукції, забезпечити стабільність та працездатність українських підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника з міжнародних зв’язків "Метінвесту" Андрія Криля під час Ukraine’s Future Summit

"Після того, як ці заходи були скасовані, для нас відкрився європейський ринок, і це допомогло забезпечити стабільність та працездатність наших підприємств", - заявив він.

Криль нагадав, що український сектор ГМК чи не найбільше постраждав від війни, адже щонайменше половина українських металургійних потужностей втрачена. Для нарощення обсягів виробництва підприємствам так само потрібна європейська підтримка - зокрема, у питаннях санкцій щодо російської металургійної сировини, яку на ринку ЄС можуть замістити українські виробники.

"Кожна тонна продукції, яку ми можемо продати до ЄС, забезпечує робочі місця та зайнятість на стратегічно важливих підприємствах. Однак ми вбачаємо певні виклики у майбутньому, оскільки на ринку ЄС все ще присутня певна кількість російської продукції, і ми вважаємо, що це неправильно. Її необхідно усунути", - додав він.

Водночас Криль підкреслив, що новою перешкодою для роботи на європейському ринку для українських компаній стане вуглецеве мито (CBAM), яке запрацює у повному обсязі через 18 місяців.

Він також висловив сподівання, що завдяки діалогу між українським урядом та Єврокомісією, ці перешкоди можуть бути подолані, а торговельні потоки залишаться безперебійними.

На його думку, наразі український та європейський металургійні сектори стикаються з однаковими викликами - декарбонізацією, виробництвом "зеленої" сталі та зміною способу організації всієї галузі.