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Отмена пошлин ЕС помогла украинским металлургам выстоять во время войны, - эксперт

Вторник 30 апреля 2024 11:38
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Отмена пошлин ЕС помогла украинским металлургам выстоять во время войны, - эксперт Фото: отмена пошлин ЕС помогла украинским металлургам выстоять во время войны (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Отмена Евросоюзом торговых ограничений по украинской продукции ГМК после полномасштабного российского вторжения открыла европейский рынок для украинских металлургических компаний. Это помогло сохранить объемы продаж продукции, обеспечить стабильность и работоспособность украинских предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по международным связям "Метинвеста" Андрея Крыля во время Ukraine's Future Summit.

"После того как эти меры были отменены, для нас открылся европейский рынок, и это помогло обеспечить стабильность и работоспособность наших предприятий", - заявил он.

Криль напомнил, что украинский сектор ГМК больше всего пострадал от войны, ведь по меньшей мере половина украинских металлургических мощностей потеряна. Для наращивания объемов производства предприятиям также нужна европейская поддержка - в частности, в вопросе санкций в отношении российского металлургического сырья, которое на рынке ЕС могут заместить украинские производители.

Каждая тонна продукции, которую мы можем продать в ЕС, обеспечивает рабочие места и занятость на стратегически важных предприятиях. Однако мы видим определенные вызовы в будущем, поскольку на рынке ЕС все еще присутствует определенное количество российской продукции, и мы считаем, что это неправильно. Ее необходимо устранить", - добавил он.

В то же время Криль подчеркнул, что новым препятствием для работы на европейском рынке для украинских компаний станет углеродная пошлина (CBAM), которая заработает в полном объеме через 18 месяцев.

Он также выразил надежду, что благодаря диалогу между украинским правительством и Еврокомиссией эти препятствия могут быть преодолены, а торговые потоки останутся бесперебойными.

По его мнению, украинский и европейский металлургические секторы сталкиваются с одинаковыми вызовами - декарбонизацией, производством "зеленой" стали и изменением способа организации всей отрасли.

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