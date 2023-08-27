Скасування соцвиплат, тарифи та пенсії, дати свят: що зміниться з 1 вересня в Україні

Частина ВПО залишиться без виплат

На українських переселенців чекає черговий етап нововведень. Окремим категоріям ВПО скасують щомісячні виплати, якщо вони здійснили великі витрати з 1 серпня 2023 (дата набрання чинності відповідної постанови Кабміну).

Підставою для припинення допомоги є:

купівля нового автомобіля (з року випуску якого минуло менше 5 років);

купівля на суму понад 100 тисяч гривень земельної ділянки, квартири, будинкуи (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

наявність депозиту у банку на суму від 100 тисяч гривень;

купівля іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

наявність у власності житла, розташованого поза окупацією/зоною (можливих) бойових дій, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

Про припинення виплат органи соцзахисту повинні повідомити додатково, проте ВПО може оскаржити це рішення.

Тарифи у вересні

Підвищення вартості комунальних послуг у вересні не очікується. В Кабміні наголошують, що бюджети регіонів мають достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тарифи.

Крім того, до 15 квітня 2024 уряд продовжив дію спеціальних умов для постачальників тепла на ринку природного газу, щоб тарифи для населення в новому опалювальному сезоні залишалися незмінними.

Ситуація з тарифами ЖКГ в Україні наступна:

вартість послуг гарячого водопостачання, опалення, розподілу природного газу – зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану;

– зафіксована мораторієм на час війни та ще 6 місяців після скасування воєнного стану; тарифи на холодну воду – без змін (НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%);

– без змін (НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення цін на 30%); тариф на світло – 2,64 грн/кВт-год (власники двозонних лічильників можуть заощадити);

– 2,64 грн/кВт-год (власники двозонних лічильників можуть заощадити); газопостачання – 7,96 грн/куб.м газу за тарифом "Фіксований" від "Нафтогазу" до 30 квітня 2024.

Чи чекати на підвищення пенсій

В 2023 році в Україні завершилася планова індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Наступний етап підвищення в рамках індексації планується навесні 2024.

Також пенсії можуть зрости наступного року, якщо у держбюджеті буде закладено підвищення розміру прожиткового мінімуму (зараз для пенсіонерів він становить – 2093 грн).

На підвищення пенсій у вересні 2023 українці можуть розраховувати лише в індивідуальному порядку. Це може бути перерахунок за наднормовий стаж, отриманий за роки роботи після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер нещодавно звільнився, то за перерахунком слід звернутись до органів Пенсійного фонду.

Також може бути нарахована надбавка за віком – при досягненні з вересня 70, 75 або 80 років. Щомісячна доплата складає: 300 грн (вік 70-75 років), 456 грн (75-80 років), 570 грн (від 80 років).

Новий календар свят

Православна церква України та Українська греко-католицька церква з нового церковного року (1 вересня 2023) переходять на новоюліанське літочислення, за яким дати практично всіх важливих свят змістяться на 13 днів назад.

Після календарного переходу Україна ще більше відійде від традицій російської православної церкви, а Різдво святкуватимемо разом із Європою (25 грудня), а не з РФ (7 січня).

Нові дати отримають свята Святого Миколая, Хрещення, Успіння Богородиці, Покрова Богородиці, Стрітення Господнє та інші "неперехідні" свята.

Наприклад, на вересень 2023 року за новим календарем випадають такі важливі дати для віруючих:

Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) – 8 вересня (замість 21 вересня);

– 8 вересня (замість 21 вересня); Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня).

Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя цього року "втратиться" через перехід на новий календар. В УГКЦ реконмендують його відзначити 10 або 17 вересня, а в ПЦУ – 30 серпня 2023.

Навчальний рік офлайн, але не скрізь

Більшість навчальних закладів України з 1 вересня розпочне роботу в очному режимі. В Міносвіти кажуть про готовність 75% шкіл до повернення дітей за парти чи до комбінованого режиму (онлайн+частина уроків у класі).

Усього передбачено три можливі формати освітнього процесу: онлайн, очно та змішаний. При цьому в молодших класах радять проводити уроки очно.

У якому саме режимі навчатимуться школярі, залежить від ситуації з безпекою у кожному конкретному населеному пункті, а також від наявності облаштованих укриттів. Рішення залишається за ОВА та місцевими органами влади.

У Міністерстві освіти також нагадали, що навчання під час повітряної тривоги має перериватися. До сигналу про відбій небезпеки учасники освітнього процесу треба перебувати в укритті.

У новому навчальному році відбудуться зміни в навчальній програмі. Дисципліну "Захист України" доповнять вивченням мінної безпеки, правил орієнтування на місцевості, домедичної допомоги, управління дронами.

Для дітей, які перебувають за межами країни, але продовжують навчатися в наших дистанційних школах, запроваджується нова форма навчання.

З початку навчального року українські школярі за кордоном проходитимуть українську шкільну програму 6-8 годин на тиждень. Інші предмети вони вивчатимуть у школах країн, де знаходяться.