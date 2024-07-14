ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скапінцев не врятував "Нікс" від поразки на старті Літньої ліги НБА: відео

Лас-Вегас, Неділя 14 липня 2024 10:59
UA EN RU
Скапінцев не врятував "Нікс" від поразки на старті Літньої ліги НБА: відео Фото: Дмитро Скапінцев (праворуч) став третім за результативністю в команді (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Український центровий Дмитро Скапінцев дебютував за "Нью-Йорк Нікс" у міжсезонному турнірі в Неваді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

26-річний українець розпочав матч проти "Шарлотта"на лаві запасних. Натомість в старті "Нікс" вийшли Вашингтон, Колек, Гукпорті, Топпін і Дадьє.

Однак, Скапінцев отримав удосталь часу на майданчику. На паркеті він провів 20 хвилин. За відведений час центровий встиг набрати 9 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Його конкурент на позиції Гукпорті виступив скромніше (6+5+2).

Скапінцев виконав 6 кидків із гри. Чотири спроби українського баскетболіста були влучними. Також він реалізував один штрафний кидок (1 спроба). Утім, за статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився негативним (-4).

"Нью-Йорк" зазнав поразки від "Горнетс" (90:94). Наступний поєдинок "Нікс" зіграють проти "Брукліна" у вівторок, 16 липня.

До слова, українець Михайлюк став чемпіоном НБА в складі "Бостона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США