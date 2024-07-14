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Скапинцев не спас "Никс" от поражения на старте Летней лиги НБА: видео

Лас-Вегас, Воскресенье 14 июля 2024 10:59
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Скапинцев не спас "Никс" от поражения на старте Летней лиги НБА: видео Фото: Дмитрий Скапинцев (справа) стал третьим по результативности в команде (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев дебютировал за "Нью-Йорк Никс" в межсезонном турнире в Неваде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

26-летний украинец начал матч против "Шарлотта" на скамейке запасных. В старте "Никс" вышли Вашингтон, Коллек, Гукпорти, Топпин и Дадье.

Однако Скапинцев получил достаточно времени на площадке. На паркете он провел 20 минут. За отведенное время центровой успел набрать 9 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Его конкурент по позиции Гукпорти выступил скромнее (6+5+2).

Скапинцев выполнил 6 бросков с игры. Четыре попытки украинского баскетболиста были точными. Также он реализовал один штрафной бросок (1 попытка). Впрочем, по статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался отрицательным (-4).

"Нью-Йорк" потерпел поражение от "Хорнетс" (90:94). Следующий поединок "Никс" сыграют против "Бруклина" во вторник, 16 июля.

К слову, украинец Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостона".

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