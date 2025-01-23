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Скапінцев оформив дабл-дабл у новій команді, Лень доклався до перемоги: українські баскетболісти за океаном

США, Четвер 23 січня 2025 13:15
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Скапінцев оформив дабл-дабл у новій команді, Лень доклався до перемоги: українські баскетболісти за океаном Фото: Дмитро Скапінцев змінив команду в G-лізі (instagram.com/d.skapintsev)
Автор: Андрій Костенко

У ніч проти 23 січня українські баскетболісти провели чергові поєдинки в рамках регулярних чемпіонатів заокеанських ліг.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на офіційні сайти Національної баскетбольної асоціації та G-ліги.

Почнемо з представника нижчого дивізіону – Дмитра Скапінцева, який нещодавно змінив команду в G-лізі. Український бігмен минулого сезону встиг дебютувати в НБА, але наразі продовжує грати в фарм-клубах. Він розпочав сезон у "Мен Селтікс", що входить до системи "Бостона". Проте на початку 2025-го перейшов до "Ріп Сіті Ремікс" – дочірнього колективу "Портленд Трейл Блейзерс".

За "Мен Селтікс" Скапінцев зіграв 18 матчів і у середньому набирав 7 очок, робив 7 підбирань, 1,8 передачі та 1,6 блок-шота за 20 хвилин на майданчику. В новому колективі справи пішли краще. Вже в другому поєдинку за "Ріп Сіті" українець, вперше вийшовши в стартовому складі, оформив дабл-дабл: набрав 13 очок та зробив 12 підбирань за 29 хвилин ігрового часу. Крім того, на його рахунку 5 передач та 4 блок-шота.

Команда Скапінцева здобула впевнену перемогу над "Солт-Лейк-Сіті Старз" – 117:95. Колектив з Північного Портленда перебуває на сьомому місці в Західній конференції G-ліги та продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.

Стосовно наших представників у найсильнішій баскетбольній лізі світу, тут статистика набагато скромніша.

Святослав Михайлюк з "Юти Джаз" набрав 6 очок за 16 хвилин на паркеті. На рахунку баскетболіста 2 з 5-ти точних триочкових. "Джазмени" вчергове програли – цього разу "Оклахома-Сіті" – 114:123.

Натомість "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня переміг "Голден Стейт" – 123:117. Українець зіграв 6 хвилин, відзначившись одним підбиранням та результативною передачею.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 10 перемог у 42-х матчах та йде останньою, 15-ю в Західній конференції. У "Сакраменто" – 23 успішних поєдинків з 43-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, піднялась на 7-му сходинку.

Раніше повідомили, що Михайлюк встановив рекорд сезону в НБА.

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НБА Баскетбол Алексей Лень
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