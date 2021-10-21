"Скания Украина" выиграла в Верховном суде спор на 123 млн гривен

Кассация на решение Северного апелляционного суда отклонена без права обжалования.

В компании считают, что этим решением суд восстановил справедливость и завершил судебное дело, которое "основывалось на абсолютно безосновательных обвинениях бывшего дилера, который требовал компенсацию в размере более 123 млн грн в качестве упущенной выгоды".

"Победа в Верховном суде - это был долгий путь с множественными переносами заседаний, судьей, которая после вынесения абсурдного решения на следующий день ушла на пенсию, но, тем не менее, справедливость восторжествовала. К судебному процессу подключались депутаты Верховной рады. Представители Временной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов, а также ее глава Галина Янченко, внимательно следили за ходом судебных заседаний", - говорят в компании.

Также отмечается, что сегодня в Северном апелляционном хозяйственном суде будет рассматриваться практически идентичный иск другого бывшего дилера к шведскому инвестору - ООО "Проскан".

Заседание суда апелляционной инстанции по делу о взыскании 164,4 млн грн по требованию бывшего дилера "Проскан" уже переносилось и наконец-то состоится.

Ранее СМИ опубликовали расследование деятельности фирмы "Проскан", которая оказалась оформленной через цепочку офшорных юрлиц. Так, ключевой акционер фирмы - североирландская компания FRONTSTAR TRADE L.P. зарегистрирована на компании bondwest ag и entervox ag, размещенные на Маршалловых островах. Кроме того, причина по которой был расторгнут договор с "Проскан" - утрата помещений для работы, которые у компании отобрал банк за невыплаченный кредит.

В "Скании" считают, что, бывший дилер "Проскан" сейчас пытается отобрать у шведского инвестора средства, чтобы решить свои проблемы с "Банк Премиум". При этом сумма долга по состоянию на 2017 год достигала 4 млн долларов.

Международная компания Scania неоднократно выражала протест против несправедливых судебных претензий и рассчитывает на вынесение справедливого решения и в случае с бывшим дилером "Проскан".