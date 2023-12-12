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"Скандинавські авіалінії" відмовилися від Nesquik через вторгнення РФ в Україну

Фото: "Скандинавські авіалінії" відмовилися від Nesquik через вторгнення РФ до України (nestle.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Скандинавська авіакомпанія SAS прибрала напої Nesquik із меню. Це пов'язано з потраплянням компанії Nestle до списку спонсорів війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV2.

Джерело отримало електронного листа, в якому авіакомпанія підтвердила своє рішення.

"Ми можемо підтвердити, що ми виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни", - написала авіакомпанія SAS.

Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi.

SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.

"Крім того, ми маємо діалог з невеликою групою постачальників, щоб зрозуміти їхні плани на майбутнє", - написали в авіакомпанії.

Міжнародні спонсори війни

Список "Міжнародних спонсорів війни" - це інструмент тиску на компанії, які продовжують вести бізнес із Росією. Він має спонукати ці компанії припинити співпрацю з Росією і тим самим зменшити її фінансову та технологічну підтримку. Веде список Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

Так НАЗК України внесло компанію Nestle до списку спонсорів війни , через її роботу в РФ. Станом на початок 2022 року, компанія мала 7 фабрик в Росії.

Також до списку потрапив і німецький виробник будівельних матеріалів Knauf . Він не лише не вийшов із російського ринку, а й підтримує дружні стосунки з владою.

 

 

 

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