"Скандинавські авіалінії" відмовилися від Nesquik через вторгнення РФ в Україну

Джерело отримало електронного листа, в якому авіакомпанія підтвердила своє рішення.

"Ми можемо підтвердити, що ми виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни", - написала авіакомпанія SAS.

Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi.

SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.

"Крім того, ми маємо діалог з невеликою групою постачальників, щоб зрозуміти їхні плани на майбутнє", - написали в авіакомпанії.

Міжнародні спонсори війни

Список "Міжнародних спонсорів війни" - це інструмент тиску на компанії, які продовжують вести бізнес із Росією. Він має спонукати ці компанії припинити співпрацю з Росією і тим самим зменшити її фінансову та технологічну підтримку. Веде список Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

Так НАЗК України внесло компанію Nestle до списку спонсорів війни , через її роботу в РФ. Станом на початок 2022 року, компанія мала 7 фабрик в Росії.

Також до списку потрапив і німецький виробник будівельних матеріалів Knauf . Він не лише не вийшов із російського ринку, а й підтримує дружні стосунки з владою.