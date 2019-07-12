Скандальный Окружной админсуд Киева поймали на мошенничестве

Программа "Схемы" показала, как в Окружном административном суде Киева обходят систему автоматического распределения дел между судьями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинской правде".

Как отмечается, в рамках расследования "Судейская рулетка: сбой системы", которое провела программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый") журналисты выяснили, как суду удалось обойти автоматическую систему в резонансных делах Романа Насирова, Игоря Коломойского и Нацбанка и относительно конкурса на главу таможни.

Журналисты установили, что 17 апреля 2019 года ряд судебных исков мог попасть на рассмотрение к одному судье Окружного админсуда Игорю Погрибниченко. Согласно отчету об автоматизированном распределении, 38 судей по разным причинам были исключены из числа тех, кто в тот день мог рассматривать дела.

Председатель суда Павел Вовк вместе с 28 другими судьями не могли из-за "болезни". Другие судьи, как оказалось, были в отпуске или на учебе. Напротив нескольких фамилий судей в отчете причина исключения указана как "другое".

"Схемы" узнали, что часть этих судей, которые должны были бы отсутствовать в тот день в суде, на самом деле принимали решение. Например, 17 апреля в судебном реестре есть решения судьи Игоря Смолия, хотя он должен был находиться в тот день на оценивании в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. У судьи Алексея Огурцова, который, в том числе, был исключен из автоматического распределения, также есть судебное постановление за тот день. Сам судья пояснил, что 17 апреля проект постановления готовила его помощница, а он позже в документе эту дату забыл исправить.

Еще один способ обойти автораспределение, который обнаружили журналисты, - ложная специализация, и иллюстрацией этому - дело Романа Насирова. Согласно отчету автоматического распределения за 7 июня 2017 года, 12 судей были исключены из списка тех, кто мог рассматривать иск Насирова. Количество судей сократилось до пяти - именно из-за ошибочного выбора специализации, отмечают журналисты. Председательствующим судьей был избран судья Евгений Аблов.

Работник аппарата суда избрал специализацию "увольнение с публичной службы", хотя речь шла о полномочиях: мог Насиров как председатель Государственной фискальной службы предоставлять налоговые рассрочки компаниям на миллиарды гривен или нет?

Позже ошибочность определения специализации подтвердила экспертиза.

"Определенная экспертиза была назначена в Институте экспертиз СБУ. Было установлено, что исковые требования, которые выдвигались Насировым в своем иске, не относятся к категории "Увольнение с публичной службы", а относятся к категории "Администрирование налогов и сборов и других платежей". Мы считаем, что председательствующий судья должен был убедиться в том, что нарушен порядок определения категорий дел, он должен был определить правильную категорию дела и передать на новое распределение, но всего этого не было сделано", - пояснил прокурор САП Роман Симкив.

Другой метод обойти автораспределение, как обнаружили "Схемы" - это манипуляции со специализациями или ограничение количества судей по категориям.

В 2018 и 2019 годах отсутствовала специализация судей в окружном админсуде Киева - когда за каждым судьей закрепляли определенный тип дел, которые он мог слушать, о чем официально сообщили в аппарате Окружного админсуда.

В то же время "Схемы" заметили, что специализации продолжали указываться напротив фамилий судей в отчетах автоматизированного распределения судебных дел и в 2018 году.

В частности, это можно увидеть по делу, когда Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка".

Жалобы относительно вероятного вмешательства в автораспределение поступают Государственной судебной администрации как органу контроля ежемесячно.

"Точной статистики не знаю - скажем, в месяц может поступать до 10 таких запросов. Жалуются, опять же, на то, что неправильно избран судья. Считают, что или кого-то незаконно исключили из соответствующего автоматического распределения, или что в автораспределнии принимали участие один или ограниченное количество судей", - рассказал заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий.

В свою очередь, экс-глава Совета судей Олег Ткачук рассказал, что обращался в Окружной админсуд Киева, но "безрезультатно": "Мы пригласили специалиста. И предложили судьям, чтобы он посмотрел, насколько слаженно действует система в этом суде. Но нас не допустили туда к этой проверке".

В Высшем совете правосудия - органе, который должен обеспечивать независимость судебной власти сообщили, что рассматривали только одну жалобу относительно предполагаемого вмешательства в систему автоматического распределения дел в Окружном административном суде.

"Что могло бы исключить или минимизировать вмешательство в распределение дел в украинских судах? Выяснилось, уже предложено решение - и это Единственная судебная телекоммуникационная информационная система, чтобы распределение было централизованным, это позволит избежать манипуляций на местах", - говорится в расследовании.

На данный момент, отмечают "Схемы", до сих пор не утвержден график запуска этой системы.