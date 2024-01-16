Скандальний противник України знявся з виборів на користь Трампа

Рамасвамі, якому 38 років, народився в Огайо в сім'ї іммігрантів з південної Індії і став одним із сюрпризів республіканських перегонів 2024 року, в яких домінує колишній президент Трамп.

Затятий захисник Трампа протягом усієї передвиборчої кампанії, Рамасвамі, ймовірно, забезпечив собі місце в республіканській політиці в майбутньому завдяки своїй манері поведінки, багатству та войовничій передвиборчій кампанії.

Проте Трамп напав на нього останніми днями перед кокусами в Айові, назвавши його "шахраєм" і заявивши, що голосування за Рамасвамі було голосуванням за "іншу сторону".

Проте Рамасвамі підтримав Трампа, заявивши, що Трамп є кандидатом "Америка насамперед", який отримає його повну підтримку.

"У мене немає шансів стати наступним президентом", - заявив Рамасвамі своїм прихильникам у Де-Мойні після того, як часткові результати фракції в Айові показали, що він посів четверте місце з приблизно 7,7% голосів.

У своїй переможній промові Трамп обрав м'якший тон по відношенню до Рамасвамі. "Я також хочу привітати Вівека, тому що він виконав величезну роботу", - сказав Трамп.

Хто такий Рамасвамі

Рамасвамі навчався в Гарварді і здобув популярність у правих колах завдяки своєму бестселлеру 2021 року "Woke, Inc.", в якому засуджуються рішення деяких великих компаній започаткувати бізнес-стратегію на питаннях соціальної справедливості та зміни клімату.

Його бойові виступи в дебатах і пильну увагу до засобів масової інформації, особливо соціальних мереж, принесли йому популярність, але також відлякали деяких виборців, і восени галас навколо нього вщух.

До кінця 2023 року його підтримка у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки серед ймовірних виборців-республіканців знизилася до однозначних цифр.

Колеги-кандидати Рамасвамі від республіканської партії часто виявляли роздратування щодо новачка у дебатах. Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі сказала йому під час однієї зустрічі: "Кожного разу, коли я чую вас, я почуваюся трохи тупішою".

Тим не менш, він отримав деяку підтримку або, принаймні, інтерес серед лібертаріанських мас та світу технологій. До них входив генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск, який, як підтвердив Рейтер Рамасвамі, восени був присутній на збиранні коштів для нього.

Рамасвамі каже, що під час навчання він був лібертаріанцем, але поділяв деякі глибоко консервативні політичні позиції.

У ході передвиборчої кампанії він виступав проти позитивних дій і підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів, а також заявив, що хоче значно розширити повноваження президента та розформувати більшу частину федерального уряду, включаючи ФБР та Міністерство освіти.

Рамасвами також представляв зростаючу ізоляціоністську течію в Республіканській партії, що колись складалася із стійких зовнішньополітичних яструбів. Він виступив проти членства України в НАТО і заявив, що Київ має піти на поступки Росії, щоб покласти край війні, зокрема дозволити їй зберегти за собою частини України, які вона окупує.

Нагадаємо, Трамп здобув перемогу з безпрецедентним відривом на кокусах республіканців в Айові. Трамп отримав 51%, Рон ДеСантіс – 21%, а Нікі Хейлі – 19%.

Детальніше про кандидатів у президенти читайте у матеріалі РБК-Україна "Міграція, аборти, Україна. Про що говорять кандидати на президентських виборах у США".