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Скандальний форвард із НБА влаштував курйоз року в паддоку Формули-1: фото

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Барселона, Понеділок 05 червня 2023 16:35
Скандальний форвард із НБА влаштував курйоз року в паддоку Формули-1: фото Фото: Крістапс Порзінгіс рветься під кошик суперника (nba.com)
Автор: Антон Федорців

У мережі стала вірусною спільна світлина форварда "Вашингтон Візардс" Крістапса Порзінгіса та пілота стайні "Альфа Таурі" Юкі Цуноди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter баскетболіста.

27-річний латвієць завітав у моторхоум італійської команди на Гран-прі Іспанії. Там він спровокував кумедну ситуацію, сфотографувавшись із японським гонщиком.

Світлина Порзінгіса та Цуноди вразила контрастом. У спортсменів із різних видів відчутни різниця в зрості. Якщо баскетболіст виріс до космічних 2,21 м, то пілот Королівських автоперегонів зупинився на 1,59 м. На обідню пору понеділка твіт балтійці зібрав понад 4,5 тисячі репостів.

Візит зірки НБА в бокси "Альфа Таурі" не надихнув Цуноду та його напарника де Вріза на звершення під час гонки на трасі "Каталунья-Монтмело". Японець було фінішував на 9-й сходинці, але через 5-секундний штраф опустився за межі залікової зони. Нідерландець фінішував 14-м.

Хто такий Крістапс Порзінгіс

Уродженець Лієпаї, вихованець місцевих "Лаувас". На професіональному рівні дебютував у складі севільського "Бетіса" в сезоні 2012/13.

На драфті НБА-2015 обраний "Нью-Йорк Нікс" під 4-м номером. Відіграв у Великому яблуку три сезони. Кампанію 2018/19 пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Потім провів 2,5 сезони за "Даллас", а в лютому 2022-го був обміняний у "Вашингтон".

Учасник Матчу всіх зірок асоціації-2018 був обвинувачений у зґвалтуванні жінки. Адвокат латвійця у відповідь заявив до федеральних органів влади про вимагання імовірною потерпілою грошей у баскетболіста. Під час пандемії коронавірусу отримав штраф на 50 тисяч доларів за відвідини стрипклубу.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії з лідерством від старту до фінішу.

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