Скандальный форвард из НБА устроил курьез года в паддоке Формулы-1: фото

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter баскетболиста .

27-летний латвиец посетил моторхоум итальянской команды на Гран-при Испании. Там он спровоцировал забавную ситуацию, сфотографировавшись с японским гонщиком.

Фотография Порзингиса и Цуноды поразила контрастом. У спортсменов из разных видов ощутимая разница в росте. Если баскетболист вырос до космических 2,21 м, то пилот Королевских автогонок остановился на 1,59 м. На обед понедельника твит балтийца собрал более 4,5 тысяч репостов.

Визит звезды НБА в боксы "Альфа Таури" не вдохновил Цуноду и его напарника де Вриза на свершение во время гонки на трассе "Каталунья-Монтмело". Японец финишировал на 9-й строчке, но из-за 5-секундного штрафа опустился за пределы зачетной зоны. Нидерландец же финишировал 14-м.

Кто такой Кристапс Порзингис

Уроженец Лиепаи, воспитанник местных "Лаувас". На профессиональном уровне дебютировал в составе севильского "Бетиса" в сезоне 2012/13.

На драфте НБА-2015 выбран "Нью-Йорк Никс" под 4-м номером. Отыграл в Большом яблоке три сезона. Кампанию 2018/19 пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена. Затем провел 2,5 сезона за "Даллас", а в феврале 2022-го был обменян в "Вашингтон".

Участник Матча всех звезд ассоциации-2018 был обвинен в изнасиловании женщины. Адвокат латвийца в ответ заявил в федеральные органы власти о вымогательстве вероятной потерпевшей денег у баскетболиста. Во время пандемии коронавируса получил штраф в 50 тысяч долларов за посещение стрип-клуба.