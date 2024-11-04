Скандальна нардеп Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок: "навели б порядок"

"У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше - це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок", - заявила вона.

Безугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з тилових посад, таких як діловодство, кадрові питання та охорона, що зменшило б навантаження на чоловіків, які служать у бойових підрозділах.

На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції в мобілізації та підвищити рівень підготовки фахівців у тилових структурах.

Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значно посилити оборонний потенціал України.

Безугла зазначає, що мобілізація жінок сприятиме подоланню "безладу" в організації тилових робіт.

"Парадокс: Міноборони провалило мобілізаційну політику, генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають - делікатна, бачте. Можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі", - заявила депутатка.

За її словами, подібні ініціативи вже неодноразово подавалися нею на розгляд, однак питання залишалося поза обговоренням через делікатність теми.

"Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх розбірок. Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація - на чергову втрату державності", - наголосила Безугла.

Нагадаємо, що нещодавно в уряді прийняли важливу постанову, яка враховує потреби чоловіків і жінок у війську.