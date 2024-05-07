Скандаліст ПСЖ іде в месники Ліги чемпіонів: покарав "Барселону" та знайшов нову жертву

Матч ПСЖ – "Боруссія" Д відбудеться 7 травня. Поєдинок прийме арена "Парк де Пренс". Стартовий свисток зустрічі прозвуть о 22:00 за київським часом.

12 серпня торік завершилася довга сага з повернення одного з найталановитіших французів покоління на батьківщину. ПСЖ виклав 50 млн євро за уродженця Нормандії, який провів украй неоднозначні 6 сезонів у лавах іспанської "Барселони". Найчастіше вживаним прикметником у ті роки став "скандальний".

До 10 квітня цьогоріч трансфер Дембеле на "Парк де Пренс" видавався абсолютно посереднім. Вінгер виглядав такою ж блідою копією того хлопця, який закохав у себе пів-Європи дебютним сезоном у першій команді "Ренна" в кампанії 2015/16. На той час статистика француза була посередньою – 35 матчів, 1 гол, 13 результативних передач.

Навіть цифри асистів Дембеле не змогли ввести в оману. Цілу дюжину з них француз оформив у Лізі 1, розриваючи горді, але все ж "Монпельє", "Реймс", "Гавр", "Ланс" і кілька іменитіших колективів. У лютому-березні він навіть випав із основної обойми ПСЖ.

Та варто було парижанам перетнутися з "Барселоною", як Дембеле переродився. У двоматчевому протистоянні з колишньою командою вінгер двічі забив, асистував Мбаппе та заробив одинадцятиметровий. Саме він – творець камбеку ПСЖ на Піренеях.

Дембеле був легким на полі та відверто кайфував від футболу. Вінгер прагнув поквитатися з клубом, де його, за власним переконанням, не цінували. Француз іронічно реагував на свист трибун, а його відмінний настрій з усмішкою від вуха до вуха на лаві запасних розійшовся на меми.

"Боруссія" Д – теж із категорії колишніх Дембеле. У чемпіонаті Німеччини він провів усього один повний сезон (2016/17). Той період теж був неоднозначним. Вінгер був улюбленцем Томаса Тухеля і сяяв під його керівництвом, але звільнення тренера все змінило для француза.

Насправді лише експресивний тренер більш-менш тримав демонів Дембеле в зачиненій кімнаті. Подейкували, що француз цілісіньками ночами грав на PlayStation і полюбляв ласувати фастфудом. Після звільнення Тухеля вінгер почав бойкотувати медіазаходи клубу, побився з ветераном Бюркі на тренуванні та спровокував продаж до "Барси".

Та й в Іспанії Дембеле грішив тим же. Додалася ще й лінь на тренуваннях. Та, схоже, всі ці шкідливі звички француза були лише протестом. Він шукав "нового Тухеля" – тренера, який цінуватиме незрілого вінгера по-справжньому. Такого собі ювеліра, здатного перетворити неогранований алмаз у діамант.

Чи став Луїс Енріке цим золотарем – питання відкрите. Утім, для іспанця справжнім подарунком долі стало особливе ставлення Дембеле до колишніх команд. "Барселону" він чи не самотужки вже яскраво вибив у чвертьфіналі. Настала черга "Боруссії"?