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Французский производитель вооружения Thales уходит из России

Фото: после скандала французский Thales продаст свой бизнес в России (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Французская компания Thales, - один из ведущих европейских производителей информационных систем для военных нужд, космоса, приборов морской навигации, заявила об остановке сотрудничества с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Помимо ВПК, компания оказывала услуги и в банковском секторе крупным российским банкам, которые попали под санкции ЕС, в том числе Сбербанку.

”Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в России", - заявили представители Thales в комментарии Le Parisien.

Концерн также останавливает завод по производству банковских карт.

Напомним, компанию Thales начали критиковать после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили детали оборудования компании в российской военной технике - танке Т72Б3 и БМД-4 "Бахча".

"Анализ показывает, что не очень сложные схемы (достаточно даже одного посредника) позволяют компаниям из списка санкций спокойно работать", - комментировал этот случай в Telegram деятельность Thales в России финансовый и банковский эксперт Александр Дубилет.

Дубилет инициировал проект "Тотальная изоляция России". В рамках работы этого проекта группа юристов-международников обратилась в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее дочернюю компанию Sofradir за нарушение санкций ЕС.

Также юристы жаловались Совету ЕС и правоохранительным органам на деятельность других европейских концернов с целью возбуждения уголовных дел на основании заявлений.

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