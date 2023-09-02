Скандал з сухпаями. Міноборони через суд вимагає в постачальника компенсацію

За даними Міноборони, юридичною службою міністерства постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб Збройних Сил України, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців.

Цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір за 3 тижні з початку повномасштабного вторгнення РФ, а саме 14 березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони було подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати й пені на загальну суму 456, 660 млн гривень(430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня).

"Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог", - повідомили в міністерстві.

У лютому 2023, ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі залучено Офіс Генерального прокурора.

У травні міністерством спільно з органами прокуратури прийнято рішення про подання позовної заяви про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до вищезазначеного договору.

Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною.

Водночас в міністерстві повідомили, що 6 вересня розглядатиметься позов до компанії щодо основного договору.

Закупівлі в Міноборони

Зазначимо, що Міноборони вже потрапляло у низку скандалів із закупівлями продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Так, нещодавно журналісти провели розслідування, у якому заявили, що Міноборони нібито закупило у турецької фірми зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки зросла втричі.

До того ж, розслідувачі з'ясували, що з Туреччини в Україну прибули насправді не зимові куртки, а літні.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі нардепу та журналісту. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.

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