Скандал с прослушкой президента Сербии: премьер заявила о попытке переворота

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота", - заявила она и подчеркнула, что расследование должно раскрыть весь механизм его прослушки.

По ее мнению, к этому причастны люди из МВД, правящей Сербской прогрессивной партии, а также представители криминальных кругов и мафии. Она также предположила, что главной целью было устранение Вучича.