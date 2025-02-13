Скандал у Карпенка-Карого: викладача Юрія Висоцького відсторонили від роботи
Київський університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відсторонив викладача Юрія Висоцького після звинувачень у домаганнях та психологічному тиску на студентів. Університет розпочав службову перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КНУТКіТ.
З 3 лютого 2025 року актор, викладач і заслужений діяч мистецтв України Юрій Висоцький відсторонений від виконання службових обов’язків у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Таке рішення ухвалили після низки звинувачень з боку колишніх студентів, які заявили про його неприпустиму поведінку.
Звинувачення у сексуальних домаганнях
Зокрема, за словами випускників, 74-річний викладач дозволяв собі обіймати студенток без їхньої згоди, а також тиснув на студентів психологічно, погрожуючи відрахуванням.
Випускник університету Карпенка-Карого, актор Сергій Волосовець поділився на своїй сторінці у Facebook власним досвідом навчання у Юрія Висоцького.
За його словами, викладач обирав собі "улюблених студенток" і під час занять садив їх поруч, дозволяючи собі обійми та фізичний контакт.
"Мовляв: "Подивимось, що вони нам зіграють", говорячи про студентів, що підготували уривки до показу, або етюди. І під час показу, чи при обговоренні траплялися викиди енергії/емоційні сплески які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини, або міцних обіймів", - пише актор.
Сам Юрій Висоцький у відповідь заявив, що раніше жодних скарг на його викладання не було.
"Це очорнення університету. Навчальний процес побудований на зауваженнях", - прокоментував він.
В університеті вже розпочали службову перевірку. На час її проведення Юрій Висоцький не викладатиме.
Кого ще звинувачують
Секс-скандали в театральних вишах спалахнули наприкінці січня після заяви 23-річної Софії Сапожник. Колишня студентка звинуватила у домаганнях 48-річного Андрія Білоуса - викладача Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру".
Сам Андрій Білоус не коментував обвинувачення, лише повідомив, що звернувся до поліції. Згодом і сам університет надіслав запит до Нацполіції з вимогою розслідувати ситуацію. Його відсторонили від викладання.
Ще одного викладача, 60-річного Лева Сомова з Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД), звинувачують у психологічному насильстві. Акторка театру ім. Марії Заньковецької Олександра Мироненко розповіла, що він принижує студентів і чинить на них тиск.