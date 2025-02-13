Скандал в Карпенко-Карого: преподавателя Юрия Высоцкого отстранили от работы
Киевский университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого отстранил преподавателя Юрия Высоцкого после обвинений в домогательствах и психологическом давлении на студентов. Университет начал служебную проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КНУТКиТ.
С 3 февраля 2025 года актер, преподаватель и заслуженный деятель искусств Украины Юрий Высоцкий отстранен от исполнения служебных обязанностей в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
Такое решение приняли после ряда обвинений со стороны бывших студентов, которые заявили о его недопустимом поведении.
Обвинения в сексуальных домогательствах
В частности, по словам выпускников, 74-летний преподаватель позволял себе обнимать студенток без их согласия, а также давил на студентов психологически, угрожая отчислением.
Выпускник университета Карпенко-Карого, актер Сергей Волосовец поделился на своей странице в Facebook собственным опытом обучения у Юрия Высоцкого.
По его словам, преподаватель выбирал себе "любимых студенток" и во время занятий сажал их рядом, позволяя себе объятия и физический контакт.
"Мол: "Посмотрим, что они нам сыграют", говоря о студентах, подготовивших отрывки к показу, или этюды. И во время показа, или при обсуждении случались выбросы энергии/эмоциональные всплески, которые сопровождались возложением рук на коленки девушки, или крепких объятий", - пишет актер.
Сам Юрий Высоцкий в ответ заявил, что ранее никаких жалоб на его преподавание не было.
"Это очернение университета. Учебный процесс построен на замечаниях", - прокомментировал он.
В университете уже начали служебную проверку. На время ее проведения Юрий Высоцкий не будет преподавать.
Кого еще обвиняют
Секс-скандалы в театральных вузах вспыхнули в конце января после заявления 23-летней Софии Сапожник. Бывшая студентка обвинила в домогательствах 48-летнего Андрея Белоуса - преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра".
Сам Андрей Белоус не комментировал обвинения, лишь сообщил, что обратился в полицию. Впоследствии и сам университет направил запрос в Нацполицию с требованием расследовать ситуацию. Его отстранили от преподавания.
Еще одного преподавателя, 60-летнего Льва Сомова из Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД), обвиняют в психологическом насилии. Актриса театра им. Марии Заньковецкой Александра Мироненко рассказала, что он унижает студентов и оказывает на них давление.