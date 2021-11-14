Скандал в хоккейной сборной и новые проблемы для Петракова: обзор главных событий спорта недели

Сумасшедшее транжирство и проблемы от финнов

На этой неделе сборная Украины по футболу проводила контрольный поединок против Болгарии накануне решающего противостояния с Боснией и Герцеговиной в борьбе за второе место группы D. В этом матче главный тренер "желто-синих" Александр Петраков показал определенную гибкость. Не только в разрешении конфликта с Русланом Малиновским, который вновь вернулся в расположение сборной, но и переходом к тактике с четырьмя защитниками, которая позволяет задействовать главных звезд команды на поле одновременно.

В плане игры это дало приятный результат - полное доминирование над болгарами, аж 36 ударов по воротам, из которых 14 были в створ, против лишь 4 у оппонентов, и отличные комбинации впереди. И в то же время абсолютно ужасный, как для такого расклада, результат (1:1) и реализация, где гол украинцам удалось забить лишь под занавес поединка ударом из-за пределов штрафной от Тараса Степаненко. При этом не стоит забывать ужасную ошибку в обороне, которая привела к голу - грубые ошибки допустили Николай Матвиенко и Александр Тымчик, а также не очень уверенно сыграл на выходе Георгий Бущан. В итоге получаем вроде и приятную картину, но не такую, которая бы давала полную уверенность, что задачу минимум - победу у Боснии, украинцы выполнят.

К тому же добавили проблем Петракову финны, которые вчера в важнейшем для украинцев матче, переиграли Боснию 3:1. Эта победа позволила Финляндии обойти Украину и теперь даже ничья с Францией может принести финнам второе место и путевку в плей-офф. Победа над действующими чемпионами мира, которых уже никто с первого места не сдвинет, гарантирует Финляндии второе место. Украине же нужно побеждать Боснию и желательно с преимуществом в два гола (благо, боснийцы уже не имеют никакой турнирной мотивации), и верить в помощь от Франции.

Решающие матчи между Боснией и Украиной, а также Финляндией и Францией состоятся 16 ноября в 21:45.

Первые участники ЧМ-2022

Украинцы сыграют в последний день матчей отбора - 16 ноября. А пока уже определились пять участников ЧМ в Катаре от Европы. Германия уверенно завершила отбор, лишь раз проиграв, тогда как Дания, Бельгия и Франция досрочно гарантировали себе путевки на ЧМ. Еще одну путевку в очном противостоянии разыгрывали Хорватия и Россия. Россияне имели преимущество перед матчем и их устраивала даже ничья, но за 7 минут до конца они забили в собственные ворота - автогол на счету Федора Кудряшова, и пропустили на Мундиаль хорватов. Сама Россия теперь будет участвовать в плей-офф.

В эти минуты также решается судьба путевки в очном противостоянии между Испанией и Швецией.

Скандал в хоккее

Накануне сборная Украины собралась на второй сбор за последние два года. Главная цель сбора - подготовка к чемпионату мира, который пройдет в конце апреля. Сейчас же "желто-синие" должны были играть в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge. Подобные сборы были в мае, но тогда между федерацией и хоккейным клубом "Донбасс" вспыхнул скандал - последние отказались отпускать своих хоккеистов в расположение сборной. В этот раз вроде все утихло, но прямо перед стартовым поединком евротурнира против Италии "Донбасс", президентом которого является Борис Колесников, отозвал всех своих игроков - в расширенном составе было 11 представителей дончан. Единственный игрок, кто отказался покидать сборную оказался Виталий Лялька, с которым "Донбасс" сразу же контракт и расторг. Также были отозваны и игроки молодежных сборных.

В Федерации хоккея Украины такое решение назвали предательством.

"Угрозы, манипуляции и шантаж - всему этому будет дана жесткая оценка", - прокомментировал скандал президент ФХУ Георгий Зубко.

В итоге украинцы в обновленном составе дважды уступили на евротурнире - по буллитам Италии (3:4) и Венгрии (1:2).

Уверенный старт баскетболисток

А вот женская сборная Украины по баскетболу очень уверенно стартовала в отборе на Евробаскет-2023. Наши баскетболистки сперва в Киеве уверенно переиграли Францию (90:71), а затем добыли и вторую викторию в Финляндии у местной сборной (71:77). В обоих матчах лучшей на паркете была главная звезда "желто-синих" Алина Ягупова, которая набрала суммарно 64 очка (33 против Франции и 31 против Финляндии). Таким образом украинки после этого окна является единоличным лидером группы B в отборе на Евробаскет.