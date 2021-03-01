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Скандал в "Барселоні": поліція обшукала головний офіс клубу

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 13:01
Скандал в "Барселоні": поліція обшукала головний офіс клубу Фото: Барселона (20minutos.es)
Автор: Олександр Білоус

Поліція Каталонії провела обшук в головному офісі футбольного клубу "Барселона". Слідчі дії проходили з ранку в понеділок, 1 березня.

Про це повідомляє видання 20minutos

Як наголошується в публікації, обшуки пов'язані зі справою про корупційні дії колишнього президента клубу Хосепа Бартомеу. Слідство стверджує, що він укладав угоди від імені клубу в цілях отримання особистого прибутку.

зокрема, в 2020 році Бартомеу найняв фахівців для оцінки репутації президента та інших керівників клубу, а також щоб зганьбити ряд діючих і колишніх гравців через соціальні мережі.

У лютому 2020 року з'ясувалося, що компанія I3 Ventures розмістила наклепницькі коментарі стосовно колишніх гравців, кандидатів на виборах і навіть нинішніх гравців клубу та їх оточення.

Все це призвело до відходу кількох керівників з серйозними звинуваченнями на адресу ради директорів, наприклад, віце-президента Емілі Руза, одного з довірених осіб Бартомеу.

Нагадаємо, іспанська газета розкрила деталі великого контракту з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі, який отримає понад півмільярда євро.

Як повідомляло РБК-Україна, форвард Барселони Ліонель Мессі встановив рекорд клубу за кількістю матчів в чемпіонаті Іспанії. Він вийшов на перше місце за показником, обійшовши легенду каталонців Хаві.

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