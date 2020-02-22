Скалецька розповіла про обстановку в санаторії в Нових Санжарах

Фото: Зоряна Скалецька (facebook.com)

Зоряна Скалецька розповіла про обстановку в санаторії Національної гвардії

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька розповіла про обстановку в санаторії Національної гвардії України в селищі Нові Санжари в Полтавській області, куди раніше вона оселилася, щоб показати свою солідарність з евакуйованими з китайського Ухань громадянами. Про це вона написала в Facebook.

"У нас все добре. Все здорові. Ми з колегами з міністерства охорони здоров'я весь час на зв'язку. Сьогодні за день було кілька нарад по скайпу", - написала Скалецька.

Також Скалецька наголосила на важливості об'єктивного і неупередженого інформування суспільства через ЗМІ.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль заявив, що станом на 22 лютого в жодного евакуйованого з Ухань, що знаходяться в Нових Санжарах, що не виявлені ознаки зараження коронавірусів COVID-2019.

Також РБК-Україна писало, що літак і автобуси, якими українців і іноземців доставили з китайського міста Ухань, продезінфікували. У МВС зазначали, що всі автобуси "пройшли потрійну експозицію" після використання.