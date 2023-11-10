У Скадовську "приліт" припав по високопоставлених офіцерах СК РФ. ЗМІ розкрили втрати

Як підтверджують російські ЗМІ, 9 листопада у Скадовську був "приліт" по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59. Саме там було місце дислокації російських військових слідчих.

В результаті атаки будівля, в якій перебували високопоставлені офіцери СК РФ, була повністю знищена.

Внаслідок цього удару, за даними журналістів, загинули 10 окупантів, і ще 11 отримали поранення.

Наслідки удару по базі російських окупантів у Скадовську 9 листопада (фото: соцмережі)

Вибухи у Скадовську

Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялося, що їхнім епіцентром стало місце розташування окупантів на базі "Лотос".

Пізніше стало відомо, що в результаті удару вбито 5 і поранено щонайменше 15 російських військових. Щоправда, "приліт" припав не на базу "Лотос", а на інше місце скупчення ворога.

Пізніше з'явилася інформація, що під час удару за місцем дислокації окупантів у Скадовську було ліквідовано високопоставлених офіцерів окупаційної армії.