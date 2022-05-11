Скачок цен на топливо и продовольствие неизбежно спровоцирует беспорядки в мире, - исследование

Рост цен на топливо и продукты питания неизбежно спровоцирует неизбежный рост беспорядков в мире. По данным консалтинговой компании Verisk Maplecroft, особому риску подвергаются развивающиеся страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия или Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно определению Всемирного банка, три четверти стран, которые, как ожидается, будут подвержены высокому или крайнему риску беспорядков к четвертому кварталу 2022 года, относятся к странам со средним уровнем дохода.

"В отличие от стран с низким уровнем дохода, они были достаточно богаты, чтобы предложить социальную защиту во время пандемии, но теперь изо всех сил пытаются поддерживать высокие социальные расходы, которые жизненно важны для уровня жизни значительной части их населения", - говорится в отчете

По словам авторов, Аргентина, Тунис, Пакистан и Филиппины также в числе стран, за которыми следует наблюдать в следующие шесть месяцев, учитывая на их высокую зависимость от импорта продовольствия и энергии.

Война России против Украины ускорила рост цен на продовольствие, который в феврале и марте достиг рекордного уровня. Цены на энергоносители также резко выросли.

"Ввиду отсутствия разрешения конфликта глобальный кризис стоимости жизни будет продолжаться до 2023 года", - говорится в отчете.

Ливан, Сенегал, Кения и Бангладеш сталкиваются с аналогичным давлением.

В отчете указаны Шри-Ланка и Казахстан как примеры стран со средним уровнем дохода, которые уже пострадали от беспорядков в этом году. В первом случае рост цен на продукты питания и топливо способствовал эскалации напряженности, а попытка урезать субсидии на топливо вызвала протесты в Казахстане.

В отчете говорится, что более чем в 50% из почти 200 стран, после начала пандемии COVID-19 произошло увеличение числа гражданских беспорядков.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.