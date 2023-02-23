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СК "Дніпро-1" – АЕК Ларнака: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

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Кошице, Четвер 23 лютого 2023 15:00
СК "Дніпро-1" – АЕК Ларнака: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій Фото: "Дніпро-1" мінімально програв на Кіпрі (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді плей-офф Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" зустрінеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки в Словаччині.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака відбудеться у словацькому Кошице 23 лютого. Початок поєдинку на стадіоні Kosicka futbalova arena о 19:45 за київським часом. Перший матч завершився мінімальною звитягою кіпріотів, а переможець протистояння потрапить до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Володимир Кобельков і Віталій Кравченко.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

Фахівці контори Favbet визначили "спортклубівців" фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 2,17. Імовірність успіху "жовто-зелених" оцінили балом 3,60. Навіть нічия – вірогідніший підсумок із кефом 3,35.

СК &quot;Дніпро-1&quot; – АЕК Ларнака: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Протилежна ситуація, коли йдеться щодо виходу в 1/8 фіналу турніру. На виконання місії командою Олександра Кучера приймають ставки з коефіцієнтом 3,10. Тим часом на АЕК виставили скромний кеф 1,40. Завершення поєдинку в серії пенальті збільшить виграш у 5,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

"Дніпро-1": Валеф – Айнер, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Назаренко, Піхальонок, Пеглоу – Гуцуляк

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Понс, Густаво – Фараж, Трічковскі, Яколіч – Лопеш

Головний бомбардир "Дніпра-1" Довбик зазнав ушкодження перед важливим матчем. Участь українця в поєдинку під великим питанням. Найімовірніше, на вістрі атаки гратиме вінгер Гуцуляк.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Ренна" та "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи.

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