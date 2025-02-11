Сійярто заявив, що Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні

Як пише видання, під час візиту до Бейрута Сійярто заявив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.

За його словами, Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів, це приблизно 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", - наголосив глава угорського МЗС.

Варто зауважити, що Угорщина вже понад рік перешкоджає розподілу з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро, які призначені для відшкодування країнам ЄС витрат на військову допомогу Україні.