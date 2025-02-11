Сійярто заявив, що Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна надасть підтримку армії Лівану через Європейський фонд миру. Водночас Угорщина продовжує блокувати виділення коштів з цього фонду для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Як пише видання, під час візиту до Бейрута Сійярто заявив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.
За його словами, Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів, це приблизно 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".
"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", - наголосив глава угорського МЗС.
Варто зауважити, що Угорщина вже понад рік перешкоджає розподілу з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро, які призначені для відшкодування країнам ЄС витрат на військову допомогу Україні.
Раніше ми писали про те, що Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, яку українці вважають ворожою. Таке ставлення зумовлене проросійською позицією Орбана, який блокує допомогу Києву.
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