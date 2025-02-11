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Сійярто заявив, що Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні

Вівторок 11 лютого 2025 22:47
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Сійярто заявив, що Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна надасть підтримку армії Лівану через Європейський фонд миру. Водночас Угорщина продовжує блокувати виділення коштів з цього фонду для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Як пише видання, під час візиту до Бейрута Сійярто заявив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.

За його словами, Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів, це приблизно 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", - наголосив глава угорського МЗС.

Варто зауважити, що Угорщина вже понад рік перешкоджає розподілу з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро, які призначені для відшкодування країнам ЄС витрат на військову допомогу Україні.

Раніше ми писали про те, що Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, яку українці вважають ворожою. Таке ставлення зумовлене проросійською позицією Орбана, який блокує допомогу Києву.

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