Сийярто заявил, что Венгрия даст миллион евро армии Ливана вместо поставок оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна окажет поддержку армии Ливана через Европейский фонд мира. В то же время Венгрия продолжает блокировать выделение средств из этого фонда для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Как пишет издание, во время визита в Бейрут Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает дружеские отношения с Ливаном и готова помогать в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

По его словам, Венгрия поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов, это примерно 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

"Мы отправляем эти средства в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем передать деньги, которые бы пошли туда, другим странам", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Стоит заметить, что Венгрия уже более года препятствует распределению из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро, которые предназначены для возмещения странам ЕС расходов на военную помощь Украине.