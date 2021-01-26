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Сийярто завтра прилетит в Украину

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто завтра посетит Украину с рабочим визитом. Он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой проведут совместную пресс-конференцию.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинского-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в декабре Сийярто на заседании Совет ЕС пожаловался на Украину в связи с ситуацией с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье. В частности, жалобы касались обысков у лидеров закарпатских венгров в связи с подозрением их в сепаратизме. Однако на жалобу Будапешта в Совете ЕС никто не отреагировал.

До этого скандала украинский министр Дмитрий Кулеба заявлял, что Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной.

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