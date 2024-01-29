Сійярто в Ужгороді. Усі подробиці зустрічі представників України та Угорщини

Сійярто в Ужгороді

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив візит в Україну 29 січня для переговорів із очільником ОП Андрієм Єрмаком та головою МЗС України Дмитром Кулебою. Зустріч відбулася в обласному центрі Закарпаття – Ужгороді.

Фото: глава МЗС Угорщини прибув до Ужгорода 29 січня (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Перед офіційною частиною переговорів Сійярто взяв участь у кількох заходах, зокрема зустрівся з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, а також разом з Андрієм Єрмаком та Дмитром Кулебою вшанували пам'ять полеглих захисників України у повномасштабній війні з РФ.

Фото: делегації вшанували пам'ять загиблих воїнів (t.me/ermaka2022)

Деталі переговорів

Представники обох країн спілкувалися у вузькому та розширеному форматах. Переговори тривали понад 6 годин. Як зазначив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на підсумковому брифінгу, розмова була "відвертою, щирою і при цьому конструктивною".

Говорили про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, права нацменшин, вступ України в ЄС, підготовку зустрічі лідерів України та Угорщини, а також секторальне співробітництво у логістиці, енергетиці, транспортній інфраструктурі, фінансових питаннях.

Україна і Євросоюз

Дмитро Кулеба заявив, що серед ключових тем був вступ України до ЄС. При цьому він відзначив компроміс Угорщини на засіданні Ради Європи в грудні 2023 щодо відкриття переговорів про членство. На зустрічі обговорили й інші важливі рішення які є попереду на шляху України в Євросоюз.

"Виходимо з того, що Україна яка є членом Європейського союзу, найбільше стратегічно відповідає інтересам Угорщини", – сказав очільник МЗС України.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини уникнув відповіді на питання щодо членства України в ЄС.

Він зазначив, що в Брюсселі є багато суперечок щодо того, як виглядатиме Євросоюз у майбутньому. "Ці спори та запитання ми вирішуємо для того, щоб прийняти відповідальні рішення в подальшому", – розповів Сійярто.

Зазначимо, зустріч відбулася за кілька днів до саміту ЄС, де має бути ухвалено рішення щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, яку ветує Угорщина. На питання журналіста стосовно цієї теми Петер Сійярто заявив, що рішення не є двостороннім та буде обговорюватися в Брюсселі.

Фото: Петер Сійярто, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба (t.me/ermaka2022)

Проблема нацменшин

Протягом останніх років питання щодо прав угорської нацменшини було предметом розбіжностей між країнами. В Угорщині неодноразово заявляли нібито про утиски прав угорців, що живуть на Закарпатті, через заборону навчання у місцевих школах угорською мовою.

На переговорах цій проблемі приділили окрему увагу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що всі зійшлися на тому щоб врегулювати це питання з обох сторін. До того ж в рамках набуття Україною членства в ЄС було ухвалено відповідне освітнє законодавство, яке повернуло систему навчання нацменшин до ситуації 2017 року, і угорці Закарпаття позитивно оцінили цей крок.

Очільник українського МЗС заявив, що Угорщина передала перелік питань щодо питань нацменшин і протягом 10 днів спеціальна міжурядова комісія розгляне цей перелік для подальшого врегулювання суперечностей.

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

"Починаючи з 2015 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання - може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, - але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо", - наголосив угорський міністр.

Сійярто пояснив, що угорська сторона прагнутиме відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися нею у сфері суспільного життя.

Нагадаємо, у 2017 році Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачав, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Двома мовами могли викладатися одна чи кілька дисциплін. Проте в грудні 2023 був ухвалений новий закон про нацменшини, що гарантує право на використання мови національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою.

Позиція Угорщини щодо війни

На підсумковому брифінгу Петер Сійярто наголосив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. "Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир", – сказав він.

За словами міністра, Угорщина готова докладати зусиль, "адже спасти життя людей можна лише під час миру". Він також запевнив у подальшій підтримці українських біженців в Угорщині.

Фото: переговори делегацій в Ужгороді (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Крім того, Петер Сійярто заявив, що Будапешт й надалі готовий брати участь в організації мирних переговорів. Цю пропозицію він озвучив Андрію Єрмаку в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, і вона залишається відкритою й зараз.

Сійярто наголосив, що Угорщина не надаватиме Україні військову допомогу, але готова продовжувати гуманітарний напрямок підтримки.

"Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду", - сказав він.

Очільник ОП Андрій Єрмак зі свого боку подякував за участь представників Угорщини в обговоренні Формули миру та розповів, що вони були присутні практично на всіх зустрічах, зокрема на останній в Давосі.

Підготовка зустрічі Орбана та Зеленського

В Ужгороді представники обох країн обговорили підготовку зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського в Україні. Напередодні у розмові з керівником ОП Андрієм Єрмаком Петер Сійярто казав, що зустріч угорського прем'єра з українським президентом матиме сенс, "якщо це може дати результат".

За підсумками сьогоднішніх переговорів делегацій України та Угорщини стало відомо про досягнення прогресу в питанні організації переговорів на високому рівні. Про це повідомив Андрій Єрмак.

"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі", - заявив керівник ОП.

Він також додав, що Україна та Угорщина зацікавленні, щоб зустріч двох лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн. Втім конкретні дати переговорів не обговорювалися.