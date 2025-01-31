Сіярто пригрозив заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії і назвав умову

"Угорщина ніколи не приховувала своєї позиції щодо санкцій, і останні три роки чітко показали, що ми маємо рацію і в галузі санкцій... Було б краще позбутися їх якомога швидше", - заявив Сіярто.

Він нагадав, що цього тижня Єврокомісія нібито дала гарантії того, що Україна "не поставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та країн Центральної Європи".

"Якщо Європейська комісія не дотримається свого слова, якщо вона не зможе змусити Україну утриматися від вжиття заходів або рішень, які можуть завдати шкоди енергетичній безпеці Угорщини, то їй доведеться взяти на себе відповідальність за наступне рішення щодо санкцій", - додав глава угорського МЗС.