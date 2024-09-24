Сійярто анонсував візит нового глави МЗС України до Угорщини

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Угорщину. Це станеться наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Index заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Голова української дипломатії прибуде до Будапешта наступного тижня. Закон про нацменшини - одна з ключових тем на порядку денному", - заявив Сійярто, який зараз перебуває на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Як стверджує Будапешт, угорську меншість в Україні позбавили права навчання рідною мовою у школах після 4 класу.

Глава МЗС Угорщини висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити з новим українським міністром закордонних справ.