Сійярто анонсував візит нового глави МЗС України до Угорщини
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Угорщину. Це станеться наступного тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Index заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Голова української дипломатії прибуде до Будапешта наступного тижня. Закон про нацменшини - одна з ключових тем на порядку денному", - заявив Сійярто, який зараз перебуває на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Як стверджує Будапешт, угорську меншість в Україні позбавили права навчання рідною мовою у школах після 4 класу.
Глава МЗС Угорщини висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити з новим українським міністром закордонних справ.
Що передувало
Нагадаємо, проблеми з Угорщиною у питанні нацменшин почалися після набуття чинності освітнього закону у 2017 році.
Така ініціатива передбачала, що представники нацменшин в Україні зможуть навчатися рідною мовою лише у молодших класах шкіл. Після цього у середніх та старших класах навчання буде українською.
Угорщина сприйняла такий закон як спробу асиміляції. Після цього вона неодноразово блокувала ініціативи ЄС, спрямовані на підтримку України.
Також Угорщина відмовляється надавати Україні військову допомогу в обороні від російських окупантів.
Більш детально про причини неоднозначних відносин з Угорщиною - у матеріалі РБК-Україна.
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