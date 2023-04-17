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Сіють паніку. РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського в Мелітополі

Фото: РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського в Мелітополі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб посіяти паніку, російські окупанти в Мелітополі Запорізької області показали "привітання" від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського на Великдень. Для цього вони встановили великий екран на центральній площі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

"Ворог всіляко намагається посилити паніку та пропаганду. Наприклад, останніми днями на центральній площі Мелітополя стоїть великий екран, на якому транслюють виступи Татарського", - розповів він.

Як додав мер міста, на відео Татарський розповідає, про те, що "ми всі помремо" та "повинні готуватись до цього".

За словами Федорова, цей "виступ" яскравий приклад пропаганди, який несуть загарбники на тимчасово окуповані території.

"Але ми не опускаємо руки та інформуємо мешканців та розповідаємо об'єктивну інформацію", - додав він.

Вбивство Татарського

У неділю, 2 квітня, в російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Нібито вибухівку до закладу пронесла дівчина, вона подарувала її пропагандисту під виглядом статуетки.

Кафе, в якому підірвали роспропагандиста Владлена Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна. Їм керував колишній зять засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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