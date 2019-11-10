Сивохо сомневается в правдивости соцопроса жителей ОРДЛО

Советник секретаря СНБО убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на оккупированных территориях Донбасса. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сивохо.
Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактированн.
"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с "МГБ" непризнанных республик невозможно Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. ЛДНР, а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал Сивохо.
Советник секретаря СНБО отметил, что исследование появилось сразу после заявления "Голоса" о выходе из Минского процесса и "замораживания" неподконтрольных территорий.
"Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возвращения украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса - выиграет только Россия, которая сможет наконец избавиться от санкций и продолжить активнее "заниматься" "брошенными" Украиной территориями", - отметил Сивохо.
"Но, уверен, ничего у них не выйдет. Мирный процесс необратим и сегодняшнее разведение войск в Петровском этому подтверждение",- добавил он.