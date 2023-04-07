Ситуація зі світлом: у Чернівецькій області пошкодження, українців просять заощаджувати

Українців просять заощаджувати світло, оскільки у багатьох регіонах енергосистема досі працює ненадійно. Проте дефіциту сьогодні, 7 квітня, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів. Тому відключення світла не плануються.

При цьому негода у Чернівецькій області спричинила пошкодження на розподільчих мережах.

Українців попереджають, що, хоч ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій надійність живлення у більшості регіонів значно знижена.

"Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях аварійно вимкнули світло 5 тисячам споживачів.

Також сьогодні у Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тому місто залишилося без тепла та гарячої води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.