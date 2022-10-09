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Ситуація загострюється. Енергодар третю добу без світла та води, гумвантажі не пропускають

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Енергодар, Неділя 09 жовтня 2022 13:41
Ситуація загострюється. Енергодар третю добу без світла та води, гумвантажі не пропускають Фото: Енергодар вже третю добу залишається без води та світла
Автор: Наталія Гурковська

Окупований Енергодар Запорізької області вже третю добу продовжує залишатись без води та світла. Ситуація з питною водою загострюється - окупанти не пропускають в місто гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Станом на зараз Енергодар все ще залишається без світла та води. Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи. Вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу. Вчора ввечері містяни розкладали багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами або напоями", - розповів він.

Водночас очільник міста, попросив бути вкрай обережними під час збору сухих гілок для багать, бо посадки та лісову зону окупанти могли замінувати.

"Наразі загострюється ситуація з питною водою. Особливо у тих містян, які не встигли зробити запаси або вже використали їх", - додає Орлов.

При цьому, за його словами, окупанти закрили в’їзд в місто гуманітарних вантажів.

"Готові організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже тривалий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти", - констатує мер.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 жовтня, захоплений Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.

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