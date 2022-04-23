UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на Юге: враг хочет выйти на административные границы Херсонской области

Фото: враг хочет выйти на административные границы Херсонской области (gettylmages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские оккупанты пытаются вести оборонительные действия на временно занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей, а также осуществляют подготовку, вероятно, до выхода на административные границы Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр Оперативного командования "Пивдень".

"Обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная. На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия на занятом рубеже, подтягивает и переформатирует силы, вероятно готовясь к выходу к адмінмеж Херсонской области", - сообщает "Пивдень"

Уточняется, что населенные пункты, находящиеся под контролем оккупантов, захватчики покрывают артиллерийско-минометными обстрелами, оказывая огневой и психологическое давление на мирное население, запугивая и склоняя к восприятию оккупационной власти. Также продолжается пропаганда референдума и создание псевдореспублики.

"В то же время продолжаются ракетные и авиационные удары по Николаеву. В 5 утра зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, в результате взрыва повреждена троллейбусная линия электропередач, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Потерь среди гражданского населения нет", - уточняют в ОК.

Там отмечают, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения ночью поразили 13 целей противника. В районе Александровки уничтожен вражеский танк Т-72 и две БМП. Потери живой силы врага составляли 15 рашистів.

"В Черноморской операционной зоне и в Одесском регионе продолжается пребывания корабельной группы вражеского флота, что сохраняет угрозу ракетных ударов по всей территории Украины", - отмечают военные.

Они добавляют, что в рамках усиления мер протидиверсійної работы и с целью недопущения массовых скоплений людей и провокаций на Пасхальные праздники силы охраны и обороны – полиция, территориальная оборона, Национальная гвардия, Вооруженные силы – обеспечивать порядок и спокойствие.

Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки, 22 апреля, через вражеские атаки ранения получили восемь человек. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсон