Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж із резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 січня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 3,20 млн доларів і продав 667,23 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 664,03 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 25,00 млн доларів і продав 2 731,18 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 2 706,18 млн доларів.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 714,92 млн доларів.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

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