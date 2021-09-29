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Ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства, - замглавы НБУ

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Украина, Среда 29 сентября 2021 08:57
Ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства, - замглавы НБУ Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства у Нацбанка. Сейчас нет причин говорить о попытках отдельных игроков манипулировать и искусственно разгонять курс.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

Он подчеркнул, что НБУ выходит на рынок только при условии наличия колебаний.

"Мы не можем останавливать курс, если видим ревальвационную динамику. Это будет выглядеть так, что мы устанавливаем какой-то таргет. Мы же не устанавливаем таргетов, и только когда на рынке наблюдается значительное колебание, мы покупаем или продаем валюту", - отметил Гелетий.

В НБУ считают, что валютный рынок в течение этого года показывал способность к самозбалансированию. Поэтому Нацбанк сократил количество интервенций - с начала 2021 года провели 53 интервенции, за аналогичный период прошлого года - 106.

"Мы не будем допускать искусственного расшатывания ситуации. Наша задача - действовать в рамках нашей валютной стратегии", - подчеркнул Гелетий.

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