Ситуация на валютном рынке в октябре улучшилась, - НБУ

Фото: Национальный банк (НБУ)

Курс гривны за месяц укрепился как к доллару, так и к евро

Ситуация на валютном рынке Украины в октябре 2018 года улучшилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка.

Как отметили в НБУ, стабилизации способствовали снижение ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке, при одновременном увеличении предложения валюты со стороны клиентов банков, в первую очередь предприятий АПК и населения.

"Весомыми факторами были также улучшение рыночных настроений на фоне прогресса в отношениях с МВФ, а также сохранение присутствия НБУ на валютном рынке, что способствовало снижению волатильности курса гривны. Более того, в октябре сальдо операций НБУ с иностранной валютой было положительным и составило почти 200 млн долларов, а с начала года - 0,8 млрд долларов", - говорится в обзоре НБУ.

По итогам октября официальный обменный курс гривны укрепился как к доллару США, так и к евро (на 0,5% м/м и 3,5% г/г соответственно), напомнили в НБУ.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.