Ситуація на валютному ринку в жовтні поліпшилася, - НБУ

Фото: Національний банк (НБУ)

Курс гривні за місяць укріпився як до долара, так і до євро

Ситуація на валютному ринку України у жовтні 2018 року поліпшилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку.

Як зазначили в НБУ, стабілізації сприяли зниження ажіотажного попиту на валюту як на міжбанківському, так і готівковому ринку, за одночасного збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів банків, насамперед підприємств АПК, та населення.

"Вагомими чинниками були також поліпшення ринкових настроїв на тлі прогресу у відносинах з МВФ, а також збереження присутності НБУ на валютному ринку, що сприяло зниженню волатильності курсу гривні. Більш того, у жовтні сальдо операцій НБУ з іноземною валютою було додатним і становило майже 200 млн доларів, а з початку року - 0,8 млрд доларів", - йдеться в огляді НБУ.

За підсумками жовтня офіційний обмінний курс гривні укріпився як до долара США, так і до євро (на 0,5% м/м та 3,5% м/м відповідно), нагадали в НБУ.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

Зазначимо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.