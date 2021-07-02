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Ситуация на валютном рынке: НБУ сократил покупку долларов в два раза

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Украина, Пятница 02 июля 2021 17:36
Ситуация на валютном рынке: НБУ сократил покупку долларов в два раза Фото: НБУ купил на межбанке еще 26 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 июня - 2 июля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 26 млн долларов. При этом не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ выходит на межбанк с интервенциями пятую неделю подряд после паузы в апреле-мае. При этом положительное сальдо операций сократилось вдвое по сравнению с прошлой неделей, когда оно составляло 48,5 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 973,3 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. Сальдо интервенций составило 803,8 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: НБУ сократил покупку долларов в два раза

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.

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