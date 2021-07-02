Ситуація на валютному ринку: НБУ скоротив покупку доларів в два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 червня - 2 липня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 26 млн доларів. При цьому не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

НБУ виходить на міжбанк з інтервенціями п'ятий тиждень поспіль після паузи в квітні-травні. При цьому позитивне сальдо операцій скоротилося вдвічі в порівнянні з минулим тижнем, коли воно становило 48,5 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 973,3 млн доларів і продав 169,5 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 803,8 млн доларів.