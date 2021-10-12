Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов

"Это сделало возможным как покупку банками иностранной валюты в позицию, так и проведение Национальным банком интервенций по покупке иностранной валюты для сглаживания колебаний обменного курса гривны на общую сумму 228 млн долларов", - написал он.

Данилишин добавил, что начала года сальдо валютных интервенций НБУ превысило 1,7 млрд долларов, увеличив на соответствующую сумму международные резервы НБУ.

По его данным, как и в сентябре, с начала октября продолжает сохраняться сбалансированность спроса на иностранную валюту по операциям физических лиц. Так, с начала месяца чистая продажа населением наличной иностранной валюты составил 5 млн долларов, что практически компенсировало ее чистую покупку физическими лицами в безналичной форме в объеме 7 млн долларов. С начала года чистая продажа населением иностранной валюты (в наличной и безналичной форме) продолжает оставаться на уровне около 1,8 млрд долларов.