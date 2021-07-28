Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов

Как отметил Данилишин, в течение недели 19-23 июля спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал. Однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

Покупка Национальным банком иностранной валюты (общим объемом 32 млн. долларов) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволило увеличить международные резервы до 28,5 млрд долларов. С учетом доразмещения Министерством финансов ОЗДП объем международных резервов НБУ превысит 29 млрд долларов, сообщил он.

"Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила 2 млрд долларов (в том числе, с начала июля - почти 400 млн долларов) и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке", - добавил Данилишин.