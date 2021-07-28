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Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов

Автор: Александр Белоус

Увеличение предложения на межбанковском рынке в понедельник, 26 июля, обусловило укрепление обменного курса гривны до уровня ниже 27 гривен за доллар. Интервенция НБУ по покупке иностранной валюты в этот день составила 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, в течение недели 19-23 июля спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал. Однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

Покупка Национальным банком иностранной валюты (общим объемом 32 млн. долларов) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволило увеличить международные резервы до 28,5 млрд долларов. С учетом доразмещения Министерством финансов ОЗДП объем международных резервов НБУ превысит 29 млрд долларов, сообщил он.

"Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила 2 млрд долларов (в том числе, с начала июля - почти 400 млн долларов) и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке", - добавил Данилишин.

Напомним, курс доллара упал до минимума за последний год. Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

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